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Сотрудник МЧС поймал девушку, упавшую с шестого этажа на Урале

На Урале сотрудник МЧС поймал девушку, упавшую с шестого этажа

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На Урале девушку, упавшую с шестого этажа, поймал сотрудник МЧС. Об этом со ссылкой на министерство сообщает kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Копейске Челябинской области. Девушка стояла в окне шестого этажа и вызвала тем самым обеспокоенность прохожих, которые вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие на место пожарные подняли к окну автолестницу, однако добраться до девушки спасатели не успели — она оступилась и кувырком полетела вниз, напугав очевидцев произошедшего.

В этот момент сотрудник МЧС Радик Бадретдинов взбирался вверх по автолестнице, чтобы оказать девушке помощь. Увидев падающую горожанку, он не растерялся и успел подхватить ее.

После этого девушку передали медикам. Врачи диагностировали у нее несколько мелких ссадин.

Ранее трое рабочих чудом выжили, оказавшись в сорвавшейся с высоты люльке.

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