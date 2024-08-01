Прокуратура проверит организацию, обслуживающую рухнувший в Нижнем Тагиле дом

Сотрудники прокуратуры Свердловской области выехали с проверкой в организацию, которая занимается обслуживанием газового оборудования в обрушившемся в Нижнем Тагиле многоквартирном доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора региона Александра Юровских.

Новостное агентство ТАСС также со ссылкой на Юровских сообщило, что надзорный орган намерен проверить информацию о том, что за несколько дней до происшествия газовщики инспектировали здание. Некоторые Telegram-каналы после ЧП распространили видео, на котором одна из жительниц дома жалуется на работников аварийных служб. Как она сказала, неизвестные люди якобы «стукнули по трубе» и собственникам квартир пришлось их выгнать.

«Подтверждения пока у меня нет, проверка <…> проводится», — отметил и. о. прокурора.

Обрушение многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошло утром 1 июля. Как рассказали в МЧС РФ, причиной послужил взрыв бытового газа.

В оперативных службах рассказали, что взрыв случился в квартире на третьем этаже. На этом фоне прокуратура Свердловской области организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

По последней информации, в результате ЧП пострадали девять человек. Сейчас под завалами остаются люди, поэтому число раненых со временем может вырасти.

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Ранее на место обрушения дома в Нижнем Тагиле направили два вертолета с медиками.