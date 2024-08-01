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В России хотят узаконить насильное вскрытие квартир для проверки газа

Директор НЖК Вепрецкая: в РФ готовят закон о вскрытии квартир для проверки газа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские специалисты приступили к разработке нового законопроекта по совершенствованию системы регулирования газового оборудования жителей. Документ позволит специалистам вскрывать их квартиры без согласия жильцов, рассказала НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Комментируя обрушение части дома в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа, Вепрецкая отметила, что причиной происшествия может быть как халатность жильцов, так и плохое качество газового баллона.

«Чтобы обезопасить себя, нужно в обязательном порядке проводить осмотр газового оборудования, — подчеркнула она. — Это урок для людей, которые хотят жить в условиях безопасности».

Если техосмотр газового оборудования давно не проводился, нужно начинать бить тревогу, посоветовала эксперт. За это отвечает Газораспределительная организация — ГРО. Однако для ее сотрудников остается проблемой недопуск во многие квартиры. Например, люди часто не пускают проверяющих после перепланировок, боясь наказаний и штрафов. Разрабатываемый законопроект должен решить эту проблему.

«[Документ] подразумевает, что должен быть ускоренный процесс в суде, и тогда служба судебных приставов сможет приехать и вскрыть квартиру», — пояснила специалист.

Еще одним решением проблемы взрывов бытового газа станет планируемое в скором времени ужесточение за поставщиками газовых баллонов, добавила Вепрецкая.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел, пострадали 10 человек, в основном — дети. Под завалами еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности — в хронике событий «Газеты.Ru».

Жители Тагила ранее рассказали о давнем сильном запахе газа около обрушившегося дома.

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