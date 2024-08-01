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Четверо мужчин и женщина устроили массовую драку у пруда в Ленобласти

В Ленобласти мужчины и женщина устроили массовую драку возле пруда

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Pexels

В Ленобласти задержали пятерых участников массовой драки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 31 июля в городе Пушкине напротив спасательной станции у Колонистского пруда на Софийском бульваре. В правоохранительные органы поступило сообщение о драке, полицейские прибыли на место и задержали пятерых участников потасовки.

Задержанным от 23 до 34 лет, при этом среди них оказалась 26-летняя женщина. Отмечается, что трое участников драки до этого привлекались к уголовной ответственности. Удалось установить, что причиной потасовки стало спиртное — компания употребила большое количество алкоголя.

Всех задержанных доставили в отдел полиции. В их отношении составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сургутская молодежь устроила массовую драку, размахивая ножами на глазах у прохожих.

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