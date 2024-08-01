Врач назвала симптомы заражения паразитами

Заражение паразитами, например, вшами и чесоточными клещами, может проявляться в виде кожного зуда, раздражения, появления гнойничков и пузырьков. Об этом «Пятому каналу» рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

К другим симптомам относятся аллергия и повышение температуры. При заражении гельминтами (паразитическими червями) у человека возникают проблемы с пищеварением, понос или запор, анемия, слабость, происходят потеря веса и смена вкусовых предпочтений, продолжила врач.

«Иногда при дефекации черви могут выпасть из ануса или выйти с калом. При выраженной заглистованности возникает рвота с отхождением гельминтов. У страдающего этим заболеванием человека увеличиваются печень и селезенка, возникают боли в правом или левом подреберье», — говорится в сообщении.

Кроме того, человек может сталкиваться с бессонницей, раздражительностью и усталостью, добавила Жовтан.

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что речную рыбу важно подвергать тщательной кулинарной обработке до употребления, потому что в ней может содержаться паразит печеночный сосальщик, который вызывает описторхоз.

Ранее ученые научились доставлять лекарства в мозг с помощью паразитов.