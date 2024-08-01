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Названо место взрыва в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме

ТАСС: взрыв в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме произошел на третьем этаже

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Эпицентр взрыва, который произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле, находился в одной из квартир на третьем этаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Установлено, что место взрыва находилось в квартире на третьем этаже», — сказал источник агентства.

При этом на сайте городской администрации появилась информация, что для размещения пострадавших власти подготовили маневренный фонд жилья. Речь идет о примерно 30 квартирах, уточняется в заявлении.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены. В МЧС РФ рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. В их числе пятеро детей.

Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Еще двое подростков находятся в состоянии средней степени тяжести.

Тем не менее под завалами до сих пор остаются люди, поэтому количество раненых со временем может увеличиться. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижнем Тагиле.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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