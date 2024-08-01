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Из-за травмы грудного импланта россиянка потеряла пол-литра крови

В Подмосковье врачи спасли женщину с травмой грудного импланта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Врачи Мытищинской областной клинической больницы спасли 33-летнюю женщину с сильным кровотечением из-за травмы грудного импланта. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка поступила в больницу с увеличением молочной железы. Женщина пояснила, что все началось после того, как она совершила резкое движение рукой. Обследование показало, что у пациентки началось кровотечение из поврежденного сосуда — кровь скапливалась в капсуле ранее установленного импланта. К моменту обращения в больницу женщина потеряла 500 мл крови.

«Мы достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место. Вся операция заняла около 40 минут», — рассказал хирург медучреждения Игорь Модин.

По словам врача, нередко подобные травмы требуют двойного вмешательства: в первый раз пациентке удаляют имплант, устраняя угрозу здоровью, во второй — ставят новый имплант. Но в этом случае медикам удалось обойтись одной операцией. Модин отметил, что пациентка чувствует себя хорошо, и благодарна врачам, что ей не придется переносить повторную маммопластику.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину после операции по увеличению ягодиц.

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