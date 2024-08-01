«Забьем палками»: банда подростков напала на девочку в маске животного в Липецке

Подростки напали на девочку в Липецке после того, как она вышла на улицу в маске животного. Об этом сообщает «Подъем».

По словам матери ребенка, она недавно купила дочери маску и какое-то время это не вызывало негативной реакции. Однако вскоре девочка отправилась на стадион около местной школы с подругой. Там к ней подошел подросток с флагом РФ на плечах. Вместе с ним был еще один.

«Тут мальчик, обернутый в российский флаг, подошел и начал: «Вы – говно, квардроберы – говно. Езжайте отсюда в Украину», – поделилась женщина.

Он также пригрозил, что если дети не уйдут, вместе с товарищами он их «забьет палками». Позже вместе с другом они принесли воду, начали обливать водой и снова стали угрожать избиением, но в какой-то момент ушли.

Позже молодой человек вернулся с компанией, в руках у школьников были палки и водные пистолеты, которыми они «гоняли» детей. За девочек заступились соседские подростки.

По словам матери девочки, нападавшие не трогали подругу ее дочери, которая была без маски. Женщина обратилась в полицию. В ситуации разбираются сотрудники ПДН. Они планируют провести проверку, связанную с инцидентом.

Ранее новосибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов.