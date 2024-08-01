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Еще двух детей вытащили из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

SHOT: еще двух детей вытащили из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

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МЧС РФ по Свердловской области

Еще двух детей спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что одному из них пять лет, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания. Вторая спасенная — 12-летняя школьница Камилла, о пропаже которой сообщалось ранее.

До этого сообщалось, что под завалами могут находиться 13-летний Саша, 7-летний Денис, 14-летняя Аня. Как рассказала воспитальница местного сада, Саша смог позвонить из-под завалов родителям и сообщить, что у него зажаты ноги. Родственники Ани, которую ищут, уехали в деревню, девочка осталась дома.

Пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушился с утра 1 августа. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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