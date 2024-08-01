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Rutube стал официальным партнером пикника «Афиши»

Rutube проведет конкурс видеороликов на пикнике «Афиши»

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Пресс-служба Rutube

Российский видеохостинг Rutube стал официальным партнером пикника «Афиши» в год 20-летия фестиваля, сообщает пресс-служба «Афиши».

На фестивале Rutube будет представлен в зонах фудкортов. Также на фестивале оборудуют пространство 360° для фото- и видеосъемки.

Rutube проведет для гостей фестиваля конкурс, в рамках которого участникам необходимо снять видео в пространстве видеохостинга.

Всего на пикнике «Афиши» для гостей выступят около 100 артистов.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет в Москве 3 и 4 августа, а также в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа.

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