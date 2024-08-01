В Крыму задержали мужчину по делу о дискредитации ВС РФ

Житель Советского района Крыма задержан в рамках дела о дискредитации Вооруженных сил и госорганов Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что мужчина выкрикивал в общественном месте нацистские лозунги. Известно, что ранее подозреваемого уже привлекали к административной ответственности за похожее нарушение.

Местного жителя задержали сотрудники ФСБ. Подозреваемый раскаялся в содеянном и принес извинения. Заведено уголовное дело, по нему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов. По данным службы, подозреваемый, действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), планировал совершить теракт в здании администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области».

Ранее в ДНР задержали мужчину за подготовку подрыва машины Минобороны РФ.