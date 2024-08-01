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Полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле

Полпред УрФО Якушев поручил помочь пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь для пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Telegram-канале полпредства.

«Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.

В аппарате полпреда также добавили, что на место инцидента выехал заместитель представителя президента в Уральском округе Александр Калиберда.

Утром 1 августа обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что спасатели достали из-под завалов девочку, она жива. Всего пострадали восемь человек. Из них пятеро взрослых, трое детей.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в МЧС уточнили, задел ли взрыв в Нижнем Тагиле здание детского сада.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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