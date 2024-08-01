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В Челябинске сорвалась строительная люлька с рабочими

В Челябинске строительная люлька сорвалась и застряла на шестом этаже

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В Челябинске сотрудники МЧС спасли рабочих, которые оказались в оборванной строительной люльке. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Лесопарковой улице. Приехавшие на место сотрудники заметили, что люлька с оборванным тросом висела на уровне шестого этажа.

«Незамедлительно была установлена автолестница к месту происшествия», – поделились в ведомстве.

В результате сотрудники МЧС спасли двоих мужчин, которые отказались от госпитализации. Информация о том, получили ли они какие-либо травмы, отсутствует.

До этого в Москве люлька с рабочими, у которой оборвались сразу несколько тросов, сорвалась с высоты и застряла на уровне шестого этажа. Предмет держался на одном тросе, поэтому находившимся внутри людям пришлось приблизиться друг к другу.

Спасатели оперативно прибыли на место и спустили рабочих по пожарной лестнице. Никто из застрявших на высоте травм не получил.

Ранее в Красноярске два человека упали в шахту лифта с седьмого этажа поликлиники.

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