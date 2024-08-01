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Врач рассказал, как потеря близких влияет на процесс старения

Врач Новоселов: потеря близких ускоряет процесс старения

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Depositphotos

Стресс, появившийся из-за потери близкого человека, может спровоцировать преждевременное старение. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-гериатр, геронтолог и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Это частое явление, потому что наши близкие — это часть нас. Соответственно, проблема ухода <...>, особенно родителей, которые являются нашим «корнем», и которая оставляет нас уже следующими в ряду поколений, — это такая вечная проблема, которая требует самого серьезного обсуждения», — сказал эксперт.

По его словам, подобные внешние факты могут сильно ускорить наше старение, поэтому важно уметь отпускать ситуацию, даже если это очень тяжело. Помимо этого, Новоселов рекомендует усилить социальные связи, чтобы к старости в жизни человека был сформирован большой круг общения из друзей и детей.

Ученые из Колумбийского университета (США) до этого установили, что потеря близких людей ускоряет эпигенетические часы, основанные на механизме ДНК-метилирования, тем самым способствуя биологическому старению.

Ранее сообщалось, что похудение без спорта приводит к истощению лица и появлению морщин.

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