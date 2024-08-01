Женщина из Вьетнама рассказала, что не спит 30 лет

Женщина из Вьетнама рассказала, что не спит уже 30 лет, пишет Oddity Central.

Сама 49-летняя Нгуен Нгок Ми Ким призналась, что отсутствие сна никак не повлияло на ее жизнь и здоровье. Женщина вспоминает, что приучила себя не спать допоздна, будучи еще маленькой, потому что до поздней ночи читала книги. Эта привычка сохранилась у нее и во взрослом возрасте, когда она начала работать швеей и часто сидела до рассвета, чтобы успеть выполнить заказы.

«Каждую ночь я сидела перед своей швейной машинкой и не решалась спать, потому что боялась не справиться с заказами», — добавила Ким.

В какой-то момент Нгуен вообще перестала чувствовать потребность во сне, что продолжается и по сей день. Новость о том, что Ким не спит 30 лет, стала популярной в местных соцсетях. Теперь к ней приезжают люди со всей страны, чтобы встретиться с женщиной и проверить, правдивы ли слухи насчет ее бессонницы.

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