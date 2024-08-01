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Самозанятые считают важным приносить пользу обществу

Сбер: 68% предпринимателей уверены, что бизнес должен улучшать жизнь людей

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Depositphotos

Большинство предпринимателей (86%) и самозанятых (69%) считают важным приносить своим делом пользу обществу, следует из результатов совместного исследования Сбера, Минэкономразвития и фонда «Общественное мнение».

В исследовании отмечается, что 86% предпринимателей за последние 2 года хотя бы 1 раз приносили социальную пользу. Чаще всего предприниматели сотрудничали с волонтерскими организациями и благотворительностью (33%), проводили субботники и высаживали деревья (29%).

Также 58% предпринимателей считают положение своего бизнеса удовлетворительным. За последние 3 месяца 14% предпринимателей расширили штат работников, 72% ничего не меняли, а 14% сократили число своих сотрудников.

Большинство (60%) предпринимателей оценивают условия для ведения бизнеса в своем регионе как удовлетворительные, а почти половина (40%) ожидают, что в ближайшие 12 месяцев условия станут стабильными.

О мерах поддержки государства знают 58% предпринимателей, а 47% из них получали эту поддержку. Самой популярной господдержкой у предпринимателей стало субсидирование (33%). Также в тройке господдержка в получении кредита (30%) и получение грантов (12%).

«Сбер популяризирует меры господдержки малого бизнеса. Мы разработали конструктор госпрограмм, который помогает владельцу бизнеса выбрать подходящую льготную кредитную программу и подать заявку», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин.

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