Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На трассе М-5 фура врезалась в грузовик

В Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух фур

На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 1595-м километре автодороги. По версии правоохранителей, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате пострадал водитель второго участника аварии.

На кадрах с места инцидента заметно, что более крупный участник ДТП врезался в КамАЗ, после чего тот оказался рядом с ограждением. Обе машины получили серьезные повреждения.

«В данный момент производятся работы по устранению последствий ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – поделились в ведомстве.

Известно, что на данном участке после первой аварии произошла еще одна. Водитель большегруза заметил аварию перед собой и затормозил, но за ним следовал автомобиль, который не успел своевременно остановиться. В результате обе машины получили механические повреждения, никто не пострадал.

Ранее грузовик засыпал арбузами проезжую часть на МКАД и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами