На трассе М-5 фура врезалась в грузовик

На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 1595-м километре автодороги. По версии правоохранителей, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате пострадал водитель второго участника аварии.

На кадрах с места инцидента заметно, что более крупный участник ДТП врезался в КамАЗ, после чего тот оказался рядом с ограждением. Обе машины получили серьезные повреждения.

«В данный момент производятся работы по устранению последствий ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – поделились в ведомстве.

Известно, что на данном участке после первой аварии произошла еще одна. Водитель большегруза заметил аварию перед собой и затормозил, но за ним следовал автомобиль, который не успел своевременно остановиться. В результате обе машины получили механические повреждения, никто не пострадал.

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