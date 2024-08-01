Московские следователи приедут в Нижний Тагил из-за взрыва дома

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил криминалистам главного управления криминалистики и экспертам СК РФ помочь в расследовании обстоятельств, связанных с обрушением подъездов из-за взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава ведомства поручил криминалистам главного управления криминалистики и экспертам судебно-экспертного центра СК оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ход и результаты расследования на контроле в центральном аппарате СК России.

До этого сообщалось, что двух школьниц 14 лет обнаружили под завалами обрушившегося пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Пострадали четыре ребенка и четверо взрослых.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.