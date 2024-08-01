Россиянам рассказали об особенностях лихорадки Западного Нила

Заразиться лихорадкой Западного Нила можно после укуса кровососущих насекомых, в том числе, комаров. Об этом «Пятый канал» узнал у экспертов.

По их словам, инкубационный период заболевания может длиться от двух до восьми дней. В ряде случаев он может достигать и трех недель. Обычно заболевание протекает бессимптомно, к первым признакам можно отнести повышенную температуру тела, сильную головную боль, болезненные ощущения в глазах, мышцах и суставах. К прогрессирующим симптомам специалисты относят рвоту, судороги, нарушение движения и чувствительности, а также потерю сознания.

В качестве профилактики лихорадки Западного Нила россиян призывают защищаться от укусов комаров с помощью репеллентов, фумигаторов и антимоскитных сеток.

Этим летом в России были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Вирус-возбудитель этой болезни чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме это заболевание может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди. Как вирус попал в Россию, почему до сих пор не была создана вакцина от него и почему в будущем ареал обитания вируса будет расширяться, а число случаев заражения расти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, как россиянам распознать заражение лихорадкой Западного Нила.