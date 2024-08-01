Жители Тагила рассказали о давнем сильном запахе газа около обрушившегося дома

Около дома в Нижнем Тагиле, два подъезда которого сегодня обрушился, сильно пахло газом уже давно – это замечали жители еще месяц назад. Об этом RT рассказал местный житель Артем.

«Там давно проблемы с газом. Зимой в начале этого года газовики работы проводили», — сообщил мужчина, добавив, что даже после этого запах газа около здания не стал менее ощутимым.

Все жители, по мнению Артема, понимали, что с газом в доме творится что-то неладное и однажды это плохо кончится.

Напомним, по данным МЧС, частичное обрушение дома произошло из-за взрыва бытового газа. На данный момент известно о шести пострадавших, в том числе трое детей. Под завалами могут находиться еще двое жильцов, их поиски продолжаются.

Ранее соседи рассказали о моменте обрушения дома в Тагиле.