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Губернатор Свердловской области выехал на место обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

Губернатор Куйвашев выехал на место обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место обрушения подъезда в жилом доме в Нижнем Тагиле, где он проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). Об этом сообщил Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области.

Уточняется, что губернатор дал ряд поручений.

«Глава региона поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения — оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших», — говорится в публикации.

В Нижнем Тагиле губернатор должен провести заседание КЧС — комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До этого сообщалось, что под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли живую девочку.

Утром 1 августа обрушилась жилая пятиэтажка на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

На фоне этого прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео.

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