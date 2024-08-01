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Врач объяснила, можно ли заразиться от прикосновения к поручню в транспорте

Врач Ярцева: заразиться от прикосновения к поручню в транспорте нельзя

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Shutterstock

Заразиться какими-либо заболеваниями от прикосновения к поручням в общественном транспорте или дверным ручкам в общественных местах нельзя. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, микроорганизмы почти не живут на поверхностях, как правило, они обитают в теле человека. При этом иммунитет и гигиена не помогают людям не заражаться. Так, например, человек может каждый день сталкиваться с туберкулезом и не заболеть, отметила врач.

«Каждый день, проживая в Москве, вы идете в магазин, спускаетесь в лифте своего жилого дома, доставку какую-то получаете. Все, что Средняя Азия, все, что среднестатистический алкоголик, вышедшие из тюрем ребята, они уже вернулись, — эти люди туберкулезно инфицированные. Мы каждый день с ними общаемся. И что? Ничего. Мы живем здоровыми. С нами все хорошо, потому что иммунная система в порядке. И эти недлительные контакты не представляют для нас опасности», — подчеркнула Ярцева.

Ученые Йоркского университета святого Джона до этого сообщили, что употребление ультра-обработанных продуктов и напитков с большим количеством жиров, соли и сахара может вызвать сбои в работе кишечного микробома и ослабить иммунитет.

Ранее ученые нашли способ «омолодить» иммунитет.

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