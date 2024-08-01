Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале иностранца задержали за надругательство над девочкой в общественном месте

Ura.ru: на Урале иностранец изнасиловал девочку в общественном месте

close
100%
Global Look Press

Полицейские Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников.

Инцидент произошел в Ревде. По данным источника, мужчина надругался над ребенком в общественном месте. О деталях произошедшего информация отсутствует.

Полицейским удалось выяснить, что на территории России иностранец находился нелегально. При этом сама пострадавшая защищала подозреваемого. По какой причине это произошло, неизвестно.

В следственном комитете воздержались от комментариев.

До этого в Петербурге дворника заподозрили в попытке изнасилования школьницы. Мужчина предложил девушке и ее подруге выпить, вскоре они оказались в квартире родителей девушки. Там подруге стало плохо, и дворник отнес ее домой. Позже он вернулся к первой школьнице и попытался надругаться, но из-за действия пива заснул. Подростку удалось выбраться и обратиться в полицию.

Ранее приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю москвичку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами