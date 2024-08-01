На Урале иностранца задержали за надругательство над девочкой в общественном месте

Полицейские Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников.

Инцидент произошел в Ревде. По данным источника, мужчина надругался над ребенком в общественном месте. О деталях произошедшего информация отсутствует.

Полицейским удалось выяснить, что на территории России иностранец находился нелегально. При этом сама пострадавшая защищала подозреваемого. По какой причине это произошло, неизвестно.

В следственном комитете воздержались от комментариев.

До этого в Петербурге дворника заподозрили в попытке изнасилования школьницы. Мужчина предложил девушке и ее подруге выпить, вскоре они оказались в квартире родителей девушки. Там подруге стало плохо, и дворник отнес ее домой. Позже он вернулся к первой школьнице и попытался надругаться, но из-за действия пива заснул. Подростку удалось выбраться и обратиться в полицию.

Ранее приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю москвичку.