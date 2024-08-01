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Юрист рассказала, как в России регулируют работу детских квест-комнат

Юрист Пшеничникова: организаторы квестов должны обеспечивать безопасность детей

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Пресс-служба детского квеста «В поисках терракотовой армии»

Новый национальный стандарт ГОСТ Р 71161-2023 под названием «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Квест-комнаты детские. Общие требования» устанавливает требования к правилам работы детских квест-комнат в России. Об этом RuNews24.ru рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По ее словам, главным его условием является то, что во время прохождения квестов детям должны обеспечить полную безопасность. Кроме того, у родителей должна быть возможность наблюдать за детьми на протяжении всего мероприятия.

«Новое требование включает предоставление справок аниматорами о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом диспансере и у нарколога. Это подтверждает их профессиональную подготовку и надежность. Стандарт предлагает классификацию квест-комнат по возрастным группам, количеству участников, тематике сюжета, уровню сложности и эмоциональному накалу», — добавила Пшеничникова.

Кроме того, организаторы квестов должны проинформировать родителей о том, какие существуют правила безопасности, а также получить от них письменное согласие на прохождение игры, добавила юрист.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев до этого говорил, что в России после трагедии в Махачкале нужно приостановить работу всех квестов и провести инспекцию их деятельности. По его словам, по итогам проверки можно будет установить, какие заведения смогут продолжить свою работу.

Ранее психиатр раскрыл, как на детей влияют хоррор-квесты.

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