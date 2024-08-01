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Уточнено число людей под завалами дома в Нижнем Тагиле

Mash: под завалами обрушившегося в Нижнем Тагиле дома остаются девять человек

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«Инцидент Нижний Тагил»»' class="item-image" >
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Девять человек остаются под завалами многоэтажного дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, сотрудники экстренных служб попросили собравшихся на месте ЧП людей соблюдать тишину. Она нужна, чтобы спасатели могли услышать голоса оказавшихся под обломками людей.

«Девять человек остаются под завалами», — говорится в материале.

Telegram-канал 112 со ссылкой на источник в оперативном штабе рассказал, что среди остающихся под обломками людей могут быть четыре ребенка. При этом специалисты уже достали из-под завалов шестерых пострадавших, включая троих детей. Сейчас их доставляют в больницу.

Многоэтажный жилой дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушился утром 1 августа. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

На этом фоне прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Газета.Ru» запустила онлайн-трансляцию.

Ранее в многоквартирном доме в Ульяновске после взрыва начался пожар.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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