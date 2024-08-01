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«Стены и пол зашевелились»: житель Нижнего Тагила — о взрыве газа в жилом доме

Житель Нижнего Тагила рассказал, что в его доме зашевелились стены после взрыва газа

Из-за взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах «зашевелились» стены и пол. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Марат, живущий неподалеку от места ЧП.

«Сам взрыв я не видел. В этот момент был в комнате за компьютером. Я лишь почувствовал, будто какая-то волна прошла сквозь дом. Аж стены и пол зашевелились. Думал, это у нас было. Потом пошел в другую комнату, а там брат мне сказал, что дом обрушился. Живу примерно в 10-15 минутах ходьбы», — сказал он.

1 августа в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Один из подъездов обрушился с первого по пятый этаж, разрушены по крайней мере 15 квартир из 80.

По данным Telegram-канала Mash, последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом все в порядке. Отмечается, что спасатели разбирают завалы, удалось спасти уже двоих новорожденных детей.

ТАСС уточнял, что предварительно пострадали пять человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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