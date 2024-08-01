Россиянину удалили из черепа опухоль с волосами, жиром и костями

Врачи Сургутской клинической травматологической больницы прооперировали 35-летнего мужчину с образованием, внутри которого нашли волосы с костной и жировой тканью. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Пациент жаловался на сильные головные боли и головокружение. На МРТ у него нашли объемное образование в головном мозге, после чего врачи приняли решение об операции.

Во время вмешательства медики столкнулись со сложностями: опухоль размером 5 на 7 сантиметров расположилась в месте соединения спинного и головного мозга, где располагаются важные центры, отвечающие за дыхание, сознание, сердцебиение.

После удаления образования врачи обнаружили, что это была тератома с фрагментами волос, костей и жира.

«Такие аномалии формируются внутриутробно, в результате нарушения развития эмбриона. Чаще всего тератомы локализуются в яичниках и, как правило, дают о себе знать еще в раннем возрасте пациента», — пояснили в больнице.

Ранее в Подмосковье врачи удалили пациентке кисту с волосами и костями черепа.