Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянину удалили из черепа опухоль с волосами, жиром и костями

В Сургуте врачи удалили пациенту из черепа опухоль с волосами, жиром и костями

close
100%
Depositphotos

Врачи Сургутской клинической травматологической больницы прооперировали 35-летнего мужчину с образованием, внутри которого нашли волосы с костной и жировой тканью. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Пациент жаловался на сильные головные боли и головокружение. На МРТ у него нашли объемное образование в головном мозге, после чего врачи приняли решение об операции.

Во время вмешательства медики столкнулись со сложностями: опухоль размером 5 на 7 сантиметров расположилась в месте соединения спинного и головного мозга, где располагаются важные центры, отвечающие за дыхание, сознание, сердцебиение.

После удаления образования врачи обнаружили, что это была тератома с фрагментами волос, костей и жира.

«Такие аномалии формируются внутриутробно, в результате нарушения развития эмбриона. Чаще всего тератомы локализуются в яичниках и, как правило, дают о себе знать еще в раннем возрасте пациента», — пояснили в больнице.

Ранее в Подмосковье врачи удалили пациентке кисту с волосами и костями черепа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами