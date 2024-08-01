В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшего дома спасли двоих младенцев

Сотрудники экстренных служб достали двоих младенцев из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома, расположенного в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале отмечается, что разбирать обломки спасателям помогают жильцы поврежденного здания.

«Двоих новорожденных детей извлекли из-под завалов рухнувшего дома. Одному из них три месяца», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT рассказал, что под завалами остаются еще два человека. В том числе речь идет о ребенке, крики которого услышали собравшиеся у места происшествия люди.

Как отметили журналисты, сейчас до пострадавших пытаются добраться сотрудники экстренных служб. При этом пока невозможно установить, в какой именно квартире произошел взрыв, приведший к частичному обрушению здания.

Многоэтажный жилой дом в Нижнем Тагиле обрушился утром 1 августа. Здание расположено по адресу улица Сибирская, 83. Как минимум один из подъездов в строении оказался полностью разрушен.

По информации Telegram-канала Mash, последний раз дом проверяли 19 июля. Тогда представители газовой службы заверили граждан, что никаких проблем с соответствующими системами нет.

Ранее в МЧС РФ прокомментировали обрушение дома в Нижнем Тагиле.