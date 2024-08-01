МЧС назвало причину обрушения дома в Свердловской области

Жилой дом в Нижнем Тагиле частично обрушился из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв газа не привел к пожару. Сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП, проводится эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

Изначально о ЧП сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка. Обрушен один подъезд жилого дома.

По данным ТАСС, предварительно пять человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке. Некоторое время спустя произошло повторное частичное обрушение.

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