При взрыве в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек

После взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек, среди них есть дети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По версии Mash, последний раз жилой дом проверяли 19 июля. Тогда специалисты заявили, что с газопроводом нет проблем. Утром 1 августа в одной из квартир произошел взрыв, после чего обрушился подъезд.

До этого в местных Telegram-каналах появилась информация, что ЧП произошло на улице Сибирская, 83. Очевидцы сообщали, что обрушился один подъезд.

В июне ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате чего рухнул подъезд жилой многоэтажки.

18 июня в Саратове произошло обрушение трехэтажного дома. По данным администрации, дом подлежал сносу. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее у одного из домов в Волгограде произошла утечка газа.