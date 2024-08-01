Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При взрыве в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек

Mash: после взрыва в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек

После взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек, среди них есть дети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По версии Mash, последний раз жилой дом проверяли 19 июля. Тогда специалисты заявили, что с газопроводом нет проблем. Утром 1 августа в одной из квартир произошел взрыв, после чего обрушился подъезд.

До этого в местных Telegram-каналах появилась информация, что ЧП произошло на улице Сибирская, 83. Очевидцы сообщали, что обрушился один подъезд.

В июне ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате чего рухнул подъезд жилой многоэтажки.

18 июня в Саратове произошло обрушение трехэтажного дома. По данным администрации, дом подлежал сносу. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее у одного из домов в Волгограде произошла утечка газа.

Все новости на тему:
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами