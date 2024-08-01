В Красноярске 11-летний ребенок, которому нужна помощь медиков, сбежал из больницы

Полиция Красноярска ищет мальчика, который пропал в Октябрьском районе города после визита в больницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На розыск 11-летнего ребенка ориентированы все наружные наряды полиции. Известно, что мальчик находился в больнице, но в какой-то момент сам ушел. При этом пациент нуждается в медицинской помощи. По какой причине он попал в медучреждение, неизвестно.

«Приметы: рост 150 см., худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза», — поделились в ведомстве.

На момент пропажи на мальчике была черная кофта с белой надписью, черные спортивные штаны и кроссовки.

До этого в Петербурге пропала 11-летняя девочка с двойным гражданством. По информации местных СМИ, ребенок отпросился на прогулку с подругой, но не вернулся. В здании торгового центра, куда они отправились, найти пропавшую не удалось.

При этом девочка выходила на связь, но отказывалась возвращаться домой.

Ранее в Екатеринбурге 10-летний мальчик проехал 20 километров на велосипеде, спасаясь от отчима.