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В Красноярске 11-летний ребенок, которому нужна помощь медиков, сбежал из больницы

В Красноярске ищут мальчика, который сбежал из больницы

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МВД РФ по Красноярскому краю

Полиция Красноярска ищет мальчика, который пропал в Октябрьском районе города после визита в больницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На розыск 11-летнего ребенка ориентированы все наружные наряды полиции. Известно, что мальчик находился в больнице, но в какой-то момент сам ушел. При этом пациент нуждается в медицинской помощи. По какой причине он попал в медучреждение, неизвестно.

«Приметы: рост 150 см., худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза», — поделились в ведомстве.

На момент пропажи на мальчике была черная кофта с белой надписью, черные спортивные штаны и кроссовки.

До этого в Петербурге пропала 11-летняя девочка с двойным гражданством. По информации местных СМИ, ребенок отпросился на прогулку с подругой, но не вернулся. В здании торгового центра, куда они отправились, найти пропавшую не удалось.

При этом девочка выходила на связь, но отказывалась возвращаться домой.

Ранее в Екатеринбурге 10-летний мальчик проехал 20 километров на велосипеде, спасаясь от отчима.

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