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В Приамурье догситтер издевалась над четырехмесячным щенком

Mash: в Приамурье догситтер издевалась над щенком, которого ей оставил владелец

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Приамурье после передержки у догситтера у четырехмесячного щенка заметили серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Владельцы животного из-за срочной поездки были вынуждены найти специалиста, с которым останется их питомец. По данным источника, у женщины по имени Любовь были хорошие отзывы.

Спустя четыре дня россиянка потребовала, чтобы щенка забрали. Так как супруги еще не вернулись из поездки, животное забрала их знакомая.

По словам женщины, питомец был в «ужасном состоянии». Собака жадно ела и пила, переноска была мокрой из-за мочи. Более того, на пасти у животного была канцелярская резинка, которая разрезала кожу.

Россиянка оперативно обратилась к ветеринарам. Специалисты прооперировали щенка, на данный момент животное восстанавливается.

«Любовь умоляет не обращаться в полицию: мол, на руках маленький ребенок, не хочется за решетку», — сообщается в публикации.

Пока что заявления, связанного с произошедшим, в МВД не поступало.

Ранее психолог рассказала, почему дети издеваются над животными.

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