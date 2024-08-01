В Белгороде решили возобновить работу учреждений культуры и спорта

Учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде возобновят свою работу с 1 августа 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что соответствующее решение принял оперативный штаб региона. Заседание, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 31 июля.

«С сегодняшнего дня возобновляем работу учреждений культуры, спорта и дополнительного образование в городе Белгороде — с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние 2,5 года», — отметил глава субъекта.

По словам Гладкова, дети смогут посещать занятия только при наличии письменного разрешения родителей.

30 марта в Белгородской области приостановили проведение занятий в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. Как написал губернатор региона в своем Telegram-канале, из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывать подобные занятия было просто невозможно.

Ранее в Белгородской области решили в два раза увеличить компенсации за аренду жилья.