Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде решили возобновить работу учреждений культуры и спорта

Гладков: с 1 августа в Белгороде возобновят работу учреждения культуры и спорта

close
100%
Shutterstock/zulicheg

Учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде возобновят свою работу с 1 августа 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что соответствующее решение принял оперативный штаб региона. Заседание, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 31 июля.

«С сегодняшнего дня возобновляем работу учреждений культуры, спорта и дополнительного образование в городе Белгороде — с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние 2,5 года», — отметил глава субъекта.

По словам Гладкова, дети смогут посещать занятия только при наличии письменного разрешения родителей.

30 марта в Белгородской области приостановили проведение занятий в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. Как написал губернатор региона в своем Telegram-канале, из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывать подобные занятия было просто невозможно.

Ранее в Белгородской области решили в два раза увеличить компенсации за аренду жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами