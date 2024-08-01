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Москвич сорвался с высоты, пытаясь забраться в квартиру возлюбленной ради примирения

Shot: в Москве мужчина сорвался с высоты, пытаясь помириться с возлюбленной

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FotograFFF/Shutterstock

В Москве мужчина пытался пролезть в окно к возлюбленной, чтобы помириться, но сорвался и попал в реанимацию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 июля, когда 33-летний мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы восстановить отношения. Однако в ходе диалога пара снова поссорилась и женщина заперлась в квартире, выставив экс-избранника.

Мужчина на этом не остановился и принял решение, что проникнет в квартиру через окно. Он начал подниматься по трубам на стене дома, однако не удержался и сорвался с высоты второго этажа, рухнув на землю.

Женщина вызвала на место бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации, сейчас за его жизнь борются врачи. Детали его состояния не уточняются.

Ранее трое рабочих чудом выжили, оказавшись в сорвавшейся с высоты люльке.

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