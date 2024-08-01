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Россиянам назвали эффективный способ защиты от спам-звонков

Глава Zecurion Ульянов: вторая сим-карта защитит от спам-звонков

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Shutterstock

Использование двух сим-карт поможет защититься от спам-звонков. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, второй номер телефона можно будет указывать при регистрации на различных сервисах, потому что он может попасть в базу, которая в дальнейшем будет использоваться для прозвона.

«Понятное дело, что должен соблюдаться порядок передачи данных. Но, к сожалению, не все организации, которые собирают их, должным образом соблюдают закон. Некоторые могут передавать номера третьим лицам. <...> Один номер вы будете использовать для общения с людьми, которых знаете лично, а также входа на «Госуслуги» и в банковские приложения. Второй можно оставить для различных подписок, программ лояльности в магазинах и прочих вещей», — пояснил Ульянов.

При этом эксперт напомнил, что операторы связи могут заблокировать номер, если долго его не использовать, поэтому важно поддерживать работоспособность второй сим-карты и не допускать обнуления баланса.

Совместное исследование компании Yota и внутреннего сервиса «АнтиСПАМ», с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне в возрасте от 21 до 30 лет стали главными мишенями для спамеров, получая в среднем более 10 нежелательных звонков в месяц.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года ИИ ежедневно блокировал более 65 млн спам-писем.

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