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Милонов: аборты не должны быть такими же доступными как стрижка в салоне

Депутат ГД Милонов: аборты не должны быть легкодоступной медицинской услугой

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В России следует запретить проведение абортов, эта операция не должна быть доступной для женщин, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал в первую очередь не проводить процедуру в частных клиниках.

Милонов призвал не делать аборт легкодоступной медицинской услугой — такой же, как стрижка или маникюр в салоне. Он утверждает, что особенно важно отказаться от проведения операций в частных медучреждениях.

«Для меня странно существование частных абортариев, где неизвестно что происходит за их черными стенами. Мое убеждение очень простое: «нет» детоубийству в нашей стране», — заявил депутат.

Напомним, на днях кабмин дал негативный отзыв на законопроект о запрете абортов в частных клиниках, подчеркнув, что документ нарушит права женщин и приведет к увеличению расходов из бюджета России. В отзыве правительства подчеркивается, что в России медорганизации имеют равные права и обязанности независимо от организационно-правовой формы.

Ранее демограф оценил, мог ли запрет абортов в России дать прирост населения.

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