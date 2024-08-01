Врач рассказал, кому опасно есть арбуз

Арбуз может спровоцировать повышение уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся натуральные сахара, включая фруктозу и глюкозу. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

По его словам, осторожность с арбузом нужно соблюдать и тем, у кого уже есть проблемы с почками, а также людям с нарушениями сердечного ритма, страдающим брадикардией.

«Среди последствий — желудочные расстройства, например, диарея или вздутие, поскольку арбуз содержит много воды. Возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда, красноты или отека. Также это дополнительное давление на почки из-за высокого содержания воды», — добавил Неронов.

Врач уточнил, что к проблемам может привести только чрезмерное употребление арбузов. Если же включать его в сбалансированный рацион здорового питания, ничего страшного не случится, добавил он.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что употребление ранних арбузов и дынь чревато развитием онкологических заболеваний. Она пояснила, что в начале сезона плоды могут «перекармливать» азотными удобрениями.

Ранее россиянам назвали главные внешние признаки несладкого арбуза.