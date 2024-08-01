«Меня тянет на преступление»: россиянка подозревает бывшего в желании похитить ее ребенка

Женщина из Ногинска опасается за будущее своего ребенка из-за сожителя, который ее преследует. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам самой россиянки, они разошлись с мужчиной в 2016 году. Когда сожитель узнал о беременности возлюбленной, то избил ее. После рождения сына он пытался выкрасть мальчика.

Спустя некоторое время иностранца депортировали в Азербайджан, так как у него были проблемы с документами. Мужчина не мог приехать в Россию пять лет, но в это время он донимал бывшую сожительницу звонками и сообщениями с угрозами расправы с разных номеров.

На данный момент, как заявила женщина, иностранец снова находится в России. Она пыталась мирно решить конфликт, но бывший возлюбленный снова стал ей угрожать. Россиянка боится, что мужчина хочет организовать встречу с ребенком для того, чтобы похитить его. Иностранец преследует ее дома и на даче. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, ситуация не улучшилась.

По словам самого мужчины, он не боится наказания за расправу над экс-сожительницей.

«Меня тянет на преступление и чтоб ребенок как сирота остался один», — поделился гражданин Азербайджана.

Женщина рассказала, что во время совместной жизни бывший возлюбленный не раз совершал преступления.

Ранее россиянка оставила младенца в поле на муравейнике из-за страха не прокормить его.