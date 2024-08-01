Блогера Эдварда Била госпитализировали из московского спецприемника

Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) экстренно госпитализировали из московского спецприемника, у него заподозрили заражение крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что три месяца назад он упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк. Неделю назад нога вновь заболела и стала опухать на месте перелома. Вечером 31 июля состояние Била значительно ухудшилось, пришлось вызывать скорую помощь. По информации некоторых источников, теперь ему может грозить ампутация левой ноги.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что полицейские начали проверять действия блогера на законность.

Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее стал известен приговор приятелю пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД.