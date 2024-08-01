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Посол Франции рассказал об увеличении срока оформления виз для граждан РФ

Посол Франции Леви: оформление виз для граждан РФ стало занимать больше времени

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Срок оформления шенгенских виз для граждан РФ заметно увеличился. Об этом в ходе интервью для «Независимой газеты» заявил французский посол в Москве Пьер Леви.

Он обратил внимание, что дипломатические представительства продолжают выдавать россиянам визы в соответствии с директивами Европейского союза (ЕС). Как сказал Леви, этот факт очень важен.

«Правда, согласно общеевропейским правилам, визы подорожали, а срок их оформления увеличился», — добавил посол.

С 11 июня консульский сбор за оформление шенгенской визы увеличился до €90. До этого он составлял €80.

29 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в последнее время доля отказов в выдаче шенгенских виз гражданам РФ выросла до 20%. Также, по его словам, сократилось общее количество оформляемых для россиян документов.

В 2019 году граждане РФ получили около четырех млн шенгенских виз, в 2023 году их количество составило порядка 600 тыс. При этом за первые семь месяцев текущего года россиянам выдали около 449 тыс. документов.

Ранее в Испании прошла акция за открытие границ для российских туристов.

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