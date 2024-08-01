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Полиция Индии задержала мужчину, оставившего жену в джунглях на 40 дней

В Индии задержан муж американки, которую приковали и оставили в джунглях

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Shutterstock

Индийская полиция задержала мужа гражданки США, которую незадолго до того в состоянии крайнего истощения нашли в джунглях прикованной к дереву. Об этом со ссылкой на газету Hindustan Times сообщает ТАСС.

Подробности задержания не приводятся.

31 июля сообщалось, что 50-летнюю гражданку США Лалиту Кумар нашли в джунглях рядом с отдаленной деревней в 450 км от Мумбаи по счастливой случайности — на нее наткнулся местный пастух. Женщина была прикована к дереву наручниками (по другим сведениям, цепью к ноге) и провела в таком положении 40 дней без еды и воды. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания неотложной помощи. У нее нашли несколько документов, включая ксерокопию ее американского паспорта и индийские документы, содержащие адрес в южном индийском штате Тамилнад.

Из-за крайней ослабленности женщина не могла говорить, но сумела написать на бумаге, что в содеянном виновен ее муж, с которым она прожила в Индии десять лет. Мужчину объявили в розыск, теперь полиция нашла его.

Ранее в Индии женщина трижды выходила замуж и скрывалась после свадьбы с деньгами.

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