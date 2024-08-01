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Севший в Самаре из-за датчика дыма самолет вылетел в Уфу

Севший в Самаре из-за срабатывания датчика задымления самолет вылетел в Уфу

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Michel Gilliand/Airliners

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Уфу, продолжил полет после экстренной посадки в аэропорту Самары из-за срабатывания датчика дыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

«После прибытия резервного самолета авиарейс SU1258 сообщением Москва — Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 01:51 (00:51 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время вынужденной задержки пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с авиационными правилами.

Ведомство отметило, что самолет совершил посадку в аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления в заднем отсеке. Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб не обнаружили возгорания.

Аэропорт работает в штатном режиме, отметили в прокуратуре.

30 июля смерч снес несколько самолетов и повредил здания в аэропорту Нижнекамска.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.

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