В Киевской области звучат сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме столичного региона, предупреждение об угрозе с воздуха действует в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 1 августа тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. В Харьковской области воздушная сирена звучит уже почти три часа. Предупреждение об угрозе с воздуха также действует в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республике.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.