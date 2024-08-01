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Мадуро обвинил иностранные СМИ в развязывании гражданской войны в Венесуэле

Мадуро: зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне

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Maxwell Briceno/Reuters

Переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что зарубежные СМИ делают все для развязывания гражданской войны в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадуро отметил, что иностранные СМИ добиваются новых санкций против Венесуэлы, а также военной интервенции.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что оппозиция в стране пытается совершить государственный переворот при поддержке западных стран.

Ранее в Кремле прокомментировали беспорядки в Венесуэле.

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Протесты в Венесуэле
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