Россияне стали чаще отдыхать за границей

По сравнению с 2023 годом россияне стали чаще летать за границу: доля выросла на 11% и составила 21%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В середине лета путешественники чаще всего останавливались в гостиницах Москвы: на столицу пришлось 19,5% заказов внутри страны, при этом за год популярность снизилась на 11%. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 13,8%; в отелях Северной столицы тоже стали отдыхать реже — на 16%. Замыкает тройку лидеров Сочи, где оформлено 6,9% бронирований, по сравнению с июлем 2023-го показатель практически не изменился.

Кроме того, в топ-10 вошли Казань (доля — 3,3%), Екатеринбург (2,5%), Ростов-на-Дону (2,2%), Нижний Новгород (2,1%), Краснодар (1,9%), Калининград (1,5%) и Новосибирск (1,4%). В сравнении с июлем 2023 года вырос интерес к отдыху в Ростове-на-Дону на 22%, а вот в Нижнем Новгороде останавливались на 10% реже. Спрос в остальные города практически не изменился.

В топе популярных зарубежных направлений традиционно лидирует Стамбул: в июле на него пришлось 9,8% отельных бронирований, что, однако, на 18% меньше, чем в прошлом году. Следом идет Минск с долей 5,4%; в столице Беларуси гостиницы так же востребованы, как и в июле 2023-го. На третьей строчке оказался Дубай (3,7%); в арабский город ездили на 10% чаще.

Помимо этого в список вошли Ереван (доля — 3,0%), Тбилиси (2,4%), Анталья (2,1%), Милан (1,9%), Шанхай (1,8%), Алматы (1,7%) и Рим (1,5%). За год серьезно вырос интерес к отдыху в Шанхае (+70%), также россияне чаще останавливались в Алматы (+30% бронирований) и Милане (+12%). А вот популярность Еревана и Антальи снизилась — на 30 и 25% соответственно. Доли остальных городов почти не изменились.

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