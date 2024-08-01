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Похудение без спорта приводит к истощению лица и появлению морщин

Косметолог Курчина: признаки старения появляются, когда мышцы спазмированы

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Shutterstock

Похудение — это процесс, который многие связывают с улучшением здоровья и внешнего вида. Однако при резком похудении кожа зачастую не успевает сократиться и начинает обвисать, тем самым у человека начинает проявляться раннее старение кожи и морщины. Татьяна Курчина, косметолог-массажист, автор блога «Молодость» в Одноклассниках, рассказала «Газете.Ru», как помочь коже при похудении.

«Многие люди заблуждаются и думают, что к морщинам приводит чрезмерное движение мышц лица, но на самом деле признаки раннего старения кожи или так называемые сигналы усталости появляются тогда, когда одни мышцы спазмированы и перегружены, а другие наоборот атоничны и перерасслаблены», — объяснила она.

По словам массажиста, как с телом, так и с лицом важно, чтобы мышца была сильная, наполненная, которая умеет свободно сокращаться и удлиняться и сбалансированно двигаться. Если же вы начинаете худеть без спорта и соблюдения важных техник, кожа не успевает сокращаться и это всегда негативно сказывается на здоровье и на внешнем виде. Особенно сильно страдает лицо, выглядит истощенным и сразу обозначаются морщинки.

«Чтобы держать мышцы лица в тонусе, следует включать в свою ежедневную рутину фейс-фитнес — это комплекс упражнений для лица, направленных на укрепление и тонизацию мышц. Он способствует лучшему кровообращению, расслабляет мышцы и увеличивает эластичность кожи, что помогает поддерживать молодой и свежий вид. Примеры техник включают упражнение «Улыбка» для укрепления щек (широкая улыбка без раздвигания губ и удерживание пальцев на щеках), «Сюрприз» для поднятия бровей и разглаживания лба (поднятие бровей максимально высоко, при это не морща лоб), и «Губы в трубочку» для контурирования губ (сжатие губ в трубочку)», — рассказала специалист.

Для сокращения кожного лоскута нужно воздействовать на саму кожу, использовать поверхностные массажные техники, такие как щипки, перетирка. Эта методика направлена на улучшение микроциркуляции и повышение упругости кожи.

«Щипковый самомассаж включает в себя легкие щипки и перетирку кожи. Он способствует увеличению кровотока и улучшению питания тканей, что помогает коже быстрее адаптироваться к новым условиям и предотвращает ее обвисание. Особенно это актуально для лицевой области, где кожа тоньше и быстрее реагирует на изменения», — резюмировала косметолог.

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