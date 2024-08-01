Москвичи предпочитают жить рядом с работой и станцией метро

Около половины жителей Москвы — 44,5% — довольны своим районом проживания и не готовы переезжать. Тем не менее 27,1% москвичей предпочли бы жить ближе к работе, а 25% готовы поменять место жительства, если рядом будет станция метро. Это показало исследование Ассоциации девелоперов Южного порта, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако 25% опрошенных не устраивает их район проживания, при покупке жилья они предпочли бы другой район. Еще 22,5% — остались бы в своем районе и 8% — переехали бы в соседний.

Как отметили в Ассоциации девелоперов Южного порта, одна из установок Москвы последних десятилетий — стремление к тому, чтобы стать полицентричным городом. В каждом районе столицы создаются комфортные условия проживания, в которых есть вся необходимая инфраструктура для отдыха и работы в шаговой доступности.

Среди основных причин, по которым горожане готовы поменять место жительства: удаленность места жительства от работы — 27%, отсутствие станции метро рядом с домом — 25,3%. Также москвичи готовы поменять район проживания из-за старого жилого фонда. Такой фактор не устраивает 19% респондентов. Почти 13% опрошенных отмечают, что в их районе отсутствует жилье нужной площади. Недостаточное количество парковых зон и хороших школ, садов, секций для детей — причина смены района у 11,1% и 4,4% горожан соответственно.

Согласно данным проведенного опроса, 25,1% москвичей при выборе нового места жительства важна транспортная доступность и 23,6% респондентам нужна развитая инфраструктура рядом с домом. Для 13,4% приоритетным является близость к дому парков и скверов, места для отдыха прогулок и досуга необходимы 12% опрошенным.

«Полученные результаты опроса показывают, что у москвичей есть запрос на проживание в локациях, в которых есть все, что необходимо для жизни, отдыха и работы. Таким требованиям отвечают районы с новой масштабной застройкой, которые делают его живым, активным, со своей идентичностью. Строительство социальной и деловой инфраструктуры, благоустройство территории, парков и набережных — один из основных запросов горожан. Они не хотят тратить время в пробках, чтобы доехать до парка или отвезти ребенка в школу. Проекты, в которых отсутствуют необходимые объекты инфраструктуры, потеряют свою привлекательность», — отметили в пресс-службе Ассоциации девелоперов Южного порта.

Ранее выяснилось, что стоимость квартир в московских ЖК комфорт-класса начинается от 6,2 млн рублей.