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В Риме произошел сильный пожар

Repubblica: в районе холма Монте-Марио в Риме бушует пожар

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Global Look Press

Сильный пожар произошел в одном из кварталов Рима — в районе холма Монте-Марио, который расположен на северо-западе столицы Италии. Об этом пишет итальянская газета Repubblica.

Очевидцы сообщают, что над холмом видны клубы черного дыма и слышны взрывы.

Спасатели эвакуировали людей из астрономической обсерватории, офиса телеканала RAI и близлежащих домов.

По данным газеты, огонь перекинулся на несколько автомобилей и движется к ресторану Zodiaco.

Предположительно пожар начался в трущобах улицы Ромео Ромеи. К тушению огня привлечены 10 пожарных бригад и два вертолета.

31 июля в Краснодарском крае загорелось здание строящейся школы. Огонь распространился на площади 1900 кв. метров. МЧС привлекло к тушению пожара 50 специалистов и 12 единиц техники. По данным администрации Тбилисского района, школа была рассчитана на 1100 мест.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел сильный пожар.

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