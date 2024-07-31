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Стюардесса уволилась после просьбы сменить прическу и потребовала компенсацию

Стюардесса с ирокезом отказалась менять прическу и уволилась из авиакомпании

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Marion McKay/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стюардесса из Эдинбурга уволилась из авиакомпании после просьбы изменить прическу и проиграла иск о дискриминации, пишет PYOK.

52-летняя Марион Маккей проработала всего год в британской авиакомпании Jet2, но уволилась после очередной проверки руководства, которому не понравилась стрижка бортпроводницы.

В августе 2023 года женщина ушла с работы, а затем обвинила авиакомпанию в дискриминации по половому признаку. По словам Маккей, при приеме на работу вопросов насчет ее внешнего вида у работодателя не возникло, однако затем стрижка стала проблемой. При этом сотрудников-мужчин с похожими прическами не попросили их изменить.

Она указала, что менеджеры компании хвалили ее за трудолюбие и сказали, что им было грустно видеть, как она уходит, и потребовала проверить законность увольнения. Женщина отметила, что если бы она согласилась с новыми правилами, это означало бы изменение не только ее стрижки, но и личности в целом.

Сначала Маккей подала жалобу в государственную службу отмены приговоров, а затем обратилась с иском о компенсации в суд по трудовым спорам. Однако в начале этого месяца он был отклонен, так как судья пришел к выводу, что стандарты, разработанные компанией Jet2, теперь одинаково применимы как к сотрудникам, так и к сотрудницам.

Ранее сотрудница McDonald's обвинила работодателя в гендерной дискриминации.

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