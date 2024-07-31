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«Лужи похожи на реки»: жители Челябинска рассказали о подтоплении города из-за ливня

Ураган вырвал из земли дерево на территории детсада в Челябинске

В Челябинске ливнем затопило улицы, ураганный ветер вырывал с корнями деревья и валил их прямо на припаркованные автомобили. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала местная жительница Ольга.

«Обстановка до сих пор так себе. Многие улицы затоплены, много деревьев сегодня упало. В Курчатовском районе во дворе соседнего дома дерево упало прямо на припаркованный автомобиль, а в одном из подъездов ветром выбило окно. В детском саду, куда ходит мой ребенок, дерево вырвало из земли. Деток быстро увели в безопасное место, они уже потом увидели. Никто не пострадал», — сообщила Ольга.

Другая жительница Челябинска Ирина пояснила, что в некоторых районах нет ливневых стоков, поэтому горожане вынуждены передвигаться по дорогам практически вплавь.

«Урагана нет, ветер стих. А вот лужи, больше похожие на реки, на дорогах так и не уменьшаются. В центральном районе города, на Тополинке, ливневок вообще нет. Лужи образовались за 3-4 часа. В этом году вообще коллапс с дорогами: то снег не чистят, то с ливневками проблемы. Раньше такого не было», — обратила внимание Ирина.

В среду, 31 июля, на Челябинск обрушился ураганный ливень с градом. Всему виной каспийский циклон, который пришел на Южный Урал еще неделю назад. За несколько дней в Челябинской области выпало две месячных нормы осадков, реки вышли из берегов, затопило сотни домов. В нескольких районах ввели режим ЧС.

Ранее в Челябинске упавшее из-за сильного ветра дерево придавило женщину и подростка.

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